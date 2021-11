Stadspark verliest kelderkraker; GVAV blijft winnen

In de zondag eerste klasse verloor SC Stadspark het degradatieduel tegen Noordster. GRC kwam niet in actie. GVAV Rapiditas boekte een degelijke zege in 2L

Door Martijn Minnema

Stadspark – Noordster was een duel tussen de onderste twee uit 1F, Noordster stond laatste en wist dit seizoen nog niet te winnen. Daar kwam vanmiddag verandering in, de Pekelders wonnen met 1-2.

In de eerste helft had Stadspark een veldoverwicht, maar dat leverde behoudens een schot van Patrick Lassche tegen de paal weinig op. Noordster werd twee minuten voor rust voor het eerst gevaarlijk. Rik Wubs had op de linkerflank vrije doortocht, schoot hard recht op de keeper, maar via het lichaam van de keeper verdween de op het oog houdbare bal in het net, 0-1.

Milan de Vroome kopte Noordster uit een hoekschop na een uur naar 0-2, Cedwin Tel bracht vijf minuten later de spanning weer terug met de 1-2. Het slotoffensief van Stadspark leverde nog wel enkele kansen op maar Noordster was in het laatste kwart het dichtstbij een goal. In riante positie werd de paal geraakt en kort voor tijd miste Noordster een strafschop. Desondanks boekte Noordster zijn eerste zege en zakte Stadspark daardoor naar de laatste plaats.

In 2L kwam van de Groninger stadsclubs alleen GVAV Rapiditas in actie. De koploper boekte een 2-0 zege op Veendam 1894. Die stand was bij rust al bereikt. Leon Knol opende al vroeg de score en Roald van Geffen maakte er een minuut of tien voor rust 2-0 van.

In 3B vond de topper tussen Forward en Actief geen doorgang. Middenmoter Groninger Boys speelde wel, thuis tegen Nieuw Roden regende het goals, 4-4.