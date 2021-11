Stadse muzikant Blanks genomineerd voor Music Moves Europe Awards 2022

nieuws

Foto: Jantina Talsma - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=102123098

De Groningse muzikant Blanks is genomineerd voor de Music Moves Europe Awards 2022. Dat is maandagavond bekendgemaakt.

De in totaal vijftien genomineerden werden bekendgemaakt op het openingsevent van Linecheck Music Meeting & Festival dat plaatsvindt in BASE Milano. Blanks moet het opnemen tegen onder andere Alina Pash uit Oekraïne, Denise Chaila uit Ierland, Meskerem Mees uit België en Zoe Wees uit Duitsland. De Music Moves Europe Awards is een prijs van de Europese Unie voor pop- en hedendaagse muziek. Het doel van de prijs is om opkomende Europese artiesten te steunen in de ontwikkeling van hun internationale carrières. In het verleden werd de prijs onder andere gewonnen door Adele, Mumford & Sons en Inhaler. Vorig jaar ging de prijs naar Alyona Alyona.

Blanks

Blanks is de artiestennaam van Simon de Wit, die op 19 april 1997 geboren werd. In 2013 begon hij zijn YouTube-kanaal waar hij in de eerste jaren verschillende muziekvideo’s plaatste. Het ging in het begin voornamelijk om liedjes met Nederlandstalige inhoud. In 2018, na een cover van Mine van Bazzi, is Blanks volledig overgeschakeld naar Engelstalige inhoud. Sinds 2019 brengt hij eigen muziek uit, waarin hij zijn voorliefde voor muziek uit de jaren tachtig laat horen.

Music Moves Europe Awards

De prijs wordt uitgereikt op 20 januari tijdens Eurosonic Noorderslag. Een internationale jury gaat vijf prijswinnaars selecteren, waarvan één artiest de Grand Jury Prize wint. Daarnaast is er de Public Choice Award, waarbij muziekfans via een website kunnen stemmen op hun favoriet. De artiest met de meeste stemmen wint de prijs. De vijf winnaars ontvangen ieder een geldbedrag van 10.000 euro. De winnaar van de Grand Jury Award wint dit geldbedrag ook plus een ‘green touring voucher’ ter waarde van 5.000 euro.

Beluister hier ‘What You Do To Me’ van Blanks: