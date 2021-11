Stadsbestuur: “Plan van aanpak wordt ontwikkeld om seksueel geweld bij kinderen tegen te gaan”

nieuws

Het Stadsbestuur laat woensdag weten dat het bezig is om een plan van aanpak te ontwikkelen om seksueel geweld bij kinderen tegen te gaan. Het Stadsbestuur reageert daarmee op vragen van de ChristenUnie.

De christelijke partij trok afgelopen zomer aan de bel. Uit gegevens bleek dat in de aanpak van daders van seksueel geweld tegen kinderen in de afgelopen jaren weinig is veranderd. De ChristenUnie vindt dat een zorgelijke ontwikkeling. “Veel van de daders zijn jong; ruim een kwart is minderjarig. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld geeft aan dat veel jongeren niet weten wat grenzen zijn voor zichzelf, laat staan voor een ander. Daarom moet er, ook in Groningen, meer aandacht komen voor de preventie van dergelijke delicten, zo stelde fractievoorzitter Gerben Brandsema van de ChristenUnie afgelopen zomer.

Deze week diende de partij vragen in waarin het Stadsbestuur om opheldering werd gevraagd wat er in de tussentijd is bereikt. Zo is men benieuwd of het onderwerp inmiddels onder de aandacht is gebracht bij scholen, om daarmee voldoende structurele aandacht te krijgen voor het onderwerp. Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA): “Het vraagstuk is in september aan de orde geweest. We hebben er alleen inhoudelijk niet heel lang over door kunnen praten. Dit onderwerp vergt meer tijd. We hebben aangegeven dat we als gemeente, samen met andere Groningse gemeenten, ons in willen zetten op een integrale aanpak van seksueel geweld. We hebben aangekondigd om een plan van aanpak te ontwikkelen, waarin we het onderwijs willen betrekken. In het BBO, het Breed Besturen Overleg, dat in december op de planning staat willen we hier uitgebreid op in gaan.”