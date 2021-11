Stadsbestuur gaat onderzoek doen naar behoud bunkers Suikerzijde

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Het Stadsbestuur gaat onderzoeken of de bouwwerken uit de Tweede Wereldoorlog op de voormalige vloeivelden van de Suikerfabriek behouden kunnen worden. Dat heeft wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen woensdagmiddag duidelijk gemaakt tijdens het Politieke Vragenuur.

Van der Schaaf reageerde daarmee op vragen van raadslid Diederik van der Meide van de PvdA. De partij had vragen ingediend naar aanleiding van een reportage van OOG Tv. Op het terrein staat een aantal bouwwerken die door de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn neergezet ter verdediging van de stad. Joël Stoppels van Battlefield Tours liet aan OOG Tv weten dat tijdens de bevrijding van Stad ook om het terrein gevochten is.

Onderzoek

“Het is bekend dat er op het terrein een aantal oorlogsbouwwerken staat”, laat Van der Schaaf weten. “Het gaat om een bunker die in de vloeivelden ligt, en twee bunkers in de directe nabijheid. We gaan onderzoek doen of we deze objecten kunnen behouden. In onze plannen voor de Suikerzijde hebben we hier reeds rekening mee gehouden, zoals ook blijkt uit tekeningen voor het gebied. Wel willen we gaan kijken naar de technische kwaliteit van de bunkers, en of het qua hoogte van het huidige maaiveld goed in te passen is.”

Educatie

Van der Schaaf ziet ook voordelen. “Als je de kaart voor het toekomstige gebied bestudeert, dan zie je dat één van de bunkers vlakbij een nog te realiseren basisschool ligt. Dat is een prachtige plek voor educatieve doeleinden, om kinderen op jonge leeftijd te betrekken bij dit belangrijke onderwerp. Er is inmiddels met verschillende betrokkenen contact geweest, en we gaan ook nog contact zoeken met andere deskundigen. Dus ik kan u zeggen dat we er mee aan de slag gaan.”