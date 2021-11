Stadjer en twee Assenaren opgepakt voor verduistering

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft deze week drie personen aangehouden in een onderzoek naar verduistering van geld. Het gaat om een 20-jarige man uit Groningen en twee inwoners van Assen: een man van 59 en een vrouw van 50 jaar.

Er is beslag gelegd op een camper, vakantiehuis, auto en contant geld. Naar aanleiding van een aangifte begin dit jaar is een financieel onderzoek gestart. Daarin kreeg de politie aanwijzingen dat een slachtoffer in een vertrouwensrelatie vanuit huishoudelijke hulp geld afhandig was gemaakt. Het zou gaan om een groot bedrag waarvan de omvang nader wordt onderzocht. De verdachten zouden het geld hebben gebruikt voor diverse aankopen, waaronder het vakantiehuis en luxe goederen.

Op diverse bezittingen van de verdachten is zogeheten conservatoir beslag gelegd. Dit wordt ook wel slachtofferbeslag genoemd. De staat legt dan beslag op het vermogen, of een deel daarvan, van de verdachte van een misdrijf. Dit gebeurt nog voordat de rechter een uitspraak doet. Het beslag is een soort zekerheidstelling op een eventuele schadevergoeding waartoe een verdachte uiteindelijk veroordeeld zou kunnen worden.

Het drietal is de afgelopen dagen verhoord en inmiddels weer in vrijheid gesteld. Ze blijven verdachte in deze zaak.