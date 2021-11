Stadjer (52) aangehouden in faillissementsonderzoek

nieuws

Foto via FIOD

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft afgelopen woensdag twee mannen uit Groningen (52) en Veendam (25) aangehouden, in een onderzoek naar faillissementsfraude. Dat maakte de FIOD donderdagmiddag bekend.Agenten van de FIOD en de politie doorzochten de woningen van de twee verdachten, evenals twee bedrijfspanden in Zuidbroek en Appingedam. Daarbij is beslag gelegd op administratiemateriaal, mobiele telefoons en een luxe auto.

De FIOD kwam de verdachten op het spoor, nadat de curator van een inmiddels failliete stichting een melding deed. Deze vermoedde dat de twee mannen goederen en geld uit de boedel van de failliete stichting hebben gehaald.

Het opsporingsteam vermoedt dat de Stadjer en de Veendammer een eerder aangehouden 48-jarige man uit Oldambt hebben gebruikt als katvanger bij deze praktijken. Ze zouden hem hebben gedwongen contant geld op te nemen, machines uit de stichting te onttrekken en bestellingen te doen die niet betaald werden. De katvanger heeft vermoedelijk ook voor eigen gebruik geld van de rekening van de stichting gehaald.