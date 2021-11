Stadjer (30) valt politieagente aan in Oosterparkwijk

nieuws

Foto © Politie

Een politieagente is maandagochtend gewond geraakt, toen ze door een dertigjarige man uit de Stad werd aangevallen bij een aanhouding. Het incident vond plaats in het kantoor van WIJ Groningen aan de Heesterpoort in de Oosterparkwijk.

De agente was rond 10.30 uur aan het werk in het pand. De verdachte was kort daarvoor naar binnen gelopen. Hij had echter geen afspraak in het gebouw en werd daarom verzocht te vertrekken.

De man wierp vervolgens een aantal beledigingen richting de politieagente en spuugde ook nog eens op de deurmat van het gebouw. Toen de politieagente hem wilde aanhouden voor zijn gedrag, viel de man de agente aan. Daarbij raakte zij lichtgewond.

Twee omstanders schoten de agente vervolgens te hulp en wisten de man staande te houden. De man is vervolgens gearresteerd en zit nog steeds vast. Hem wordt belediging, mishandeling (dan wel poging zware mishandeling) en wederspannigheid van een politieambtenaar in functie ten laste gelegd.