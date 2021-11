Spreek je Gronings en heb je een goede neus? Deze onderzoekers hebben je hulp nodig

nieuws

Foto: PublicDomainPictures via Pixabay

Iedereen die Gronings spreekt, kent of begrijpt, kan op vrijdag 3 december meedoen aan een onderzoek waarbij ze hun neus moeten gebruiken. Een groep wetenschappers en kunstenaars is op zoek naar de geurwoorden die ze gebruiken.

De Vrije Universiteit, het Meertens Instituut en geurkunstenaars Frank Bloem Marc Wiers Dagnino werken dit jaar aan een nieuw Nederlands naslagwerk over de rol van reuk in onze taal, cultuur, geschiedenis en biologie. Ook dialect speelt hierin een grote rol.

“Door de workshops verzamelen we herinneringen en verhalen rond geuren en hopen we regionale verschillen hierin te ontdekken”, vertelt Marc Wiers Dagnino. “Het komend jaar worden al deze gegevens gebruikt in het genoemde nieuwe naslagwerk.”

Daarom organiseren de onderzoekers op vrijdag 3 december om 11 uur een geurworkshop, in de USVA in de stad. Iedereen die Gronings spreekt, kent of begrijpt, wordt van harte uitgenodigd om te ruiken aan allerlei geuren. Daarna wordt hen gevraagd die te benoemen. Caro Verbeek (geurhistorica) vertelt ondertussen over geurwoorden en geurtaal door de jaren heen.

Aanmelden is in verband met de coronaregels verplicht en kan via marc@marcwiers.nl. In de USVA is een QR-code in

alle ruimtes verplicht.