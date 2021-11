Sportpartij slaat handen ineen met Stadspartij en 100% Groningen: “Eén grote lokale partij”

nieuws

De Sportpartij slaat de handen ineen om samen met de Stadspartij en 100% Groningen één grote lokale partij te vormen voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Dat is zondag bekendgemaakt.

De Sportpartij deed in 2018 voor het eerst mee aan de verkiezingen. Voorzitter Glenn Pinas van de partij is blij dat er nu samengewerkt gaat worden met de Stadspartij en 100% Groningen: “Er zijn nog voldoende uitdagingen om het ‘sportklimaat’ voor alle inwoners in wijken en dorpen bereikbaar te maken en naar een veel hoger niveau te brengen. De kracht van sport en bewegen willen we inzetten om de volksgezondheid, de economie, de onderlinge verbondenheid, het geloof in eigen talent en de regionale trots in positieve zin te beïnvloeden. Met een grote lokale partij lukt dat in onze ogen het best.”

“Inwoners en ondernemers optimaal vertegenwoordigen”

Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij noemt de samenwerking belangrijk: “Hiermee kunnen we niet alleen op het gebied van inspraak, maar ook op sportief gebied, onze inwoners van wijken en dorpen optimaal vertegenwoordigen. Na het samengaan van de Stadspartij met Gezond Verstand Haren en Algemeen Belang Ten Boer bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, worden we met 100% Groningen en de Sportpartij een grote lokale partij. Groningen, Haren en Ten Boer verdienen dat.”

Versplintering tegen gaan

Yaneth Menger, fractievoorzitter van 100% Groningen, vindt het samengaan belangrijk om daarmee de versplintering tegen te gaan. “Dat is van grote waarde, want hierdoor kunnen we lokaal onze inwoners, ondernemers en verenigingen het beste vertegenwoordigen zonder invloed van Haagse of landelijke politiek.” Stadspartij en 100% Groningen hebben nu samen vier zetels in de gemeenteraad. De partijen hebben samen als doel om door te groeien naar minimaal zes zetels en willen deelnemen aan het nieuwe Stadsbestuur. Onder welke naam de partijen mee gaan doen is nog onbekend. Wel is duidelijk dat Amrut Sijbolts de fractievoorzitter wordt.