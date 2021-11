Sportkracht12: “Grote impact op sportdeelname verwacht door nieuwe coronamaatregelen”

nieuws

Foto Andor Heij. Sportpark Het Noorden

Sportkracht12 verwacht dat de nieuwe coronamaatregelen een grote impact zullen hebben op sportdeelname. De organisatie roept op om sport en bewegen voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk te houden.

Sportkracht12 bestaat uit alle twaalf provinciale sportorganisaties, waarbij dit in Groningen het Huis voor de Sport is. Dinsdagavond maakte het demissionaire kabinet op een coronapersconferentie bekend dat vanaf aanstaande zaterdag er een coronatoegangsbewijs nodig is voor mensen die ouder zijn dan 18 jaar op sportlocaties. Dit geldt voor zowel sporters als het publiek. De organisatie begrijpt het dilemma waar het kabinet mee worstelt. “Echter wij zijn van mening dat sport en bewegen juist nu van groot belang is en zo laagdrempelig moet worden aangeboden. Sport en bewegen draagt bij aan een goede gezondheid en dat moeten we nu juist aanmoedigen en faciliteren”, zegt Brigitte Musters, voorzitter van Sportkracht12.

Net als NOC*NSF zet Sportkracht12 haar vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de regels. “De Nederlandse sportinfrastructuur bestaat uit meer dan 20.000 clubs die veelal draaien op vrijwilligers. Het is een enorme opgave om met die vrijwilligers vanaf zaterdag sporters en publiek te controleren op het coronatoegangsbewijs. We voorzien nog meer werk voor de vrijwilligers die nu ook nog moeten handhaven bij sportclubs, incomplete teams, onrust, discussie over het nut en de noodzaak langs de velden met als gevolg dat minder mensen deelnemen aan sport. Iets dat we echt moeten voorkomen.” De oproep van Sportkracht12 is om bewegen en sport voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk te houden.