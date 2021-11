Sportgala Groningen verplaatst naar eind januari

sport

Foto: Henk Tammes (Gemeente Groningen)

In verband met de geldende coronamaatregelen heeft de Stichting Sportgala Groningen besloten om het evenement te verplaatsen van 14 december naar 25 januari volgend jaar. Dat maakte de organisatie van het sportgala vrijdagmiddag bekend.

De Stichting Groninger Sportgala besloot in mei vorig jaar helemaal een streep te zetten door het Groninger Sportgala. Alle energie zou gestoken worden in de editie van 2021. Dit jaar kiest de organisatie voor een verplaatsing.

In welke vorm de komende editie van het Sportgala plaats gaat vinden, is nog niet duidelijk. De organisatie hoopt hier begin december meer over naar buiten te kunnen brengen.

Voorafgaand aan het Sportgala, waarbij sportprijzen en het eren van de sporter uit de provincie Groningen centraal staan, vindt een Sportsymposium plaats met als thema “Veerkracht”. Ook dit symposium wordt verplaatst naar 25 januari.