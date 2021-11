Sportcourt bij Harens Lyceum officieel geopend

nieuws

Foto via Harens Lyceum

Bij het Harens Lyceum is donderdagmiddag het nieuwe sportcourt officieel geopend.

De opening werd verricht in het bijzijn van ijsbeer Groby, de mascotte van FC Groningen. Het sportcourt is al enige tijd in gebruik bij de school.

Het sportcourt wordt door de leerlingen gebruikt tijdens de pauzes en de gymlessen. Het is onderdeel van het Living Lab, een samenwerkingsverband van het Harens Lyceum en de Hanzehogeschool Groningen, bedoeld om scholieren en leraren bewust te maken van gezond (beweeg)gedrag.