Spooktocht laat politie uitrukken naar Selwerderhof

Politieagenten moesten vrijdagavond in actie komen vanwege een spooktocht nabij het Selwerderhof. Dat meldt de politie op haar Instagram-account.

Op de meldkamer was een melding binnengekomen over mensen in donkere kleding en met maskers op. Agenten gingen daarop een kijkje nemen. De personen werden aangetroffen nabij het Selwerderhof. “Het bleek te gaan om een spooktocht”, schrijft de politie. “Maar we maken vergelijkbare outfits ook wel eens mee tijdens andere casussen, dus we begrijpen dat hier melding van werd gemaakt.”

De politie vervolgde daarop haar surveillance-ronde.