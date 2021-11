Spoedtest.nl start intern onderzoek naar valse vaccinatiebewijzen

nieuws

Foto: Spoedtest.nl

Het bedrijf spoedtest.nl, dat in Stad een vestiging aan de Oude Ebbingestraat heeft, is een intern onderzoek gestart naar aanleiding van beschuldigingen over het vervalsen van vaccinatiebewijzen.

Dinsdagochtend werd duidelijk dat Spoedtest.nl geen toegang meer heeft tot het systeem van Coronacheck en ook kan het geen afspraken meer inplannen voor Testen voor Toegang. Reden is dat het ministerie van Volksgezondheid aangifte heeft gedaan tegen het bedrijf. Dit omdat er ‘sterke vermoedens’ bestaan dat het bedrijf valse vaccinatiebewijzen heeft uitgegeven. Mogelijk is dit gedaan via een systeem waarmee artsen zelf vaccinaties in CoronaCheck kunnen registreren, terwijl een bedrijf als Spoedtest.nl alleen testbewijzen mag afgeven in dit systeem, en dus geen bewijzen van vaccinatie.

Spoedtest.nl laat aan de NOS weten dat van de tweeduizend medewerkers van het bedrijf er vijf toegang hadden tot het online systeem. Deze vijf werknemers hebben mondeling en schriftelijk verklaard er geen misbruik van te hebben gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid heeft inmiddels aangifte gedaan. Spoedtest.nl zegt hier volledige en transparante medewerking aan te willen verlenen. Spoedtest.nl is, met twintig procent van het aanbod van Testen voor Toegang in Nederland, één van de grootste aanbieders in Nederland. Naast Groningen heeft het bedrijf nog eens ruim negentig vestigingen in het land.