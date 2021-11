Spoedtest in Oude Ebbingestraat mag weer in systemen RIVM; geen fraude geconstateerd

nieuws

Foto: Spoedtest.nl

Vanaf donderdagochtend kan bedrijf Spoedtest.nl gegevens uitwisselen met de systemen van Testen voor Toegang en de CoronaCheck-app. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge donderdagochtend laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Dat betekent dat ook de vestiging van het bedrijf aan de Oude Ebbingestraat in Groningen weer in bedrijf is genomen.

Het Ministerie van Volksgezondheid ontzegde het bedrijf afgelopen dinsdag de toegang tot de systemen, omdat het aangifte tegen Spoedtest wegens mogelijke fraude met vaccinatiebewijzen. Nader onderzoek heeft echter uitgewezen dat het bedrijf slechts ‘herstelbewijzen’ heeft uitgegeven.

Volgens het ministerie zijn de bewijzen terecht uitgegeven (de mensen die zo’n bewijs kregen, waren inderdaad recent positief getest op corona), maar mocht het bedrijf deze bewijzen niet verstrekken. Dat mag alleen de GGD.