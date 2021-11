Speciaal lied tegen kindermishandeling uitgebracht door Groninger artiesten

nieuws

Foto: Jefta Varwijk

Ter gelegenheid van de Week tegen Kindermishandeling hebben Bert Hadders, Small Town Bandits en Danytha afgelopen zaterdag het nummer ‘Zonnestralen’ uitgebracht. De publiekscampagne tegen kindermishandeling van Gemeente Groningen, Veilig Thuis Groningen en WIJ Groningen kreeg daarmee een bijzondere aanvulling.

In het nummer wordt de relatie met een jeugdvriend of -vriendin beschreven. De verteller betreurt in het lied te weinig te hebben doorgevraagd naar de situatie waar deze vriend(in) zich in bevond. Het nummer is een reflectie op deze constatering.

“We pakken zonnestralen en geven je het teken, dat je niet meer hoeft te dwalen en je vrij uit kunt spreken”, zo luidt één van de passages uit ‘Zonnestralen’.

Tekst gaat verder onder de video

Het nummer is een samenwerking tussen productiehuis Lake Woozoo en de lokale artiesten Small Town Bandits (Ruben en Selim), Danytha en Bert Hadders. De bijbehorende videoclip is geproduceerd door Creative Agency G2K en Jefta Varwijk.

Het lied sluit aan op de publiekscampagne ‘Wat jij kan doen’, die dit jaar centraal staat tijdens de Week tegen Kindermishandeling. De bijzondere productie van de lokale artiesten moet het thema bespreekbaar maken, waarbij de nadruk ligt op durven doorvragen.