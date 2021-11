SP: ‘Waar zijn de speelgoed- en kledingbonnen voor arme gezinnen gebleven?’

nieuws

Tot voor de coronacrisis deelde de gemeente Groningen ieder jaar rond de feestdagen een aantal speelgoed- en kledingbonnen uit aan gezinnen met kinderen die in armoede leven. Maar de bonnen worden voor het tweede jaar op rij niet uitgedeeld. De gemeenteraadsfractie van de SP wil nu weten waar de bonnen zijn gebleven.

Voor de kleinste kinderen betekende de regeling dat er dat met verschillende winkels afspraken werden gemaakt over speelgoedbonnen, waarmee de kinderen met hun ouders voor 25 euro in speelgoedwinkels nieuw speelgoed kopen. Voor de iets oudere kinderen werden kledingbonnen van 50 euro georganiseerd met kledingwinkels die populair zijn bij de wat oudere kinderen en pubers. De gemeente betaalde een deel en de betreffende winkeliers namen ook een deel voor hun rekening.

Maar de SP kreeg dit jaar ineens een aan meldingen van mensen die stellen dat de bonnen verdwenen waren. “Tijdens corona snapte mensen dat deze bonnen niet uitgedeeld werden”, aldus SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Maar nu blijken ze, na ambtelijk navragen, niet meer te bestaan.” In plaats van de bonnen zou er nu een kerstpakket zijn voor deze gezinnen van 35 euro. Maar daar zitten bonnen in voor supermarkten.

De raadsfractie wil de bonnen nu terug en vraagt zich af waarom de gemeente de regeling stilzwijgend heeft afgeschaft. “Eind 2015 nam de SP-fractie het initiatief om in Groningen speelgoedbonnen en kledingbonnen voor kinderen in armoede te organiseren. De volledige gemeenteraad steunde dit initiatief”, vervolgt Dijk. “Het is tamelijk bizar dat zo’n voorziening wordt afgeschaft zonder dat de raad hier over geïnformeerd wordt.”