SP: “Stadsbestuur moet aan het werk om ateliers beeldend kunstenaars te behouden”

Foto: everystockphoto.com/photographer.php?photographer_id=30953

Het Stadsbestuur moet zich in gaan zetten om de woon- en werkruimtes voor beeldend kunstenaars te behouden. Dat vindt de fractie van de SP in de Groningse gemeenteraad.

Onlangs trokken meerdere partijen aan de bel. Huurdervereniging Kunstenaars, HKV, stuurde een brief naar het gemeentebestuur, de gemeenteraad en de woningcorporaties Patrimonium en Lefier. In de brief worden de zorgen uitgesproken over de wens van corporaties om te stoppen met het beheer van woon- en werkruimtes voor kunstenaars. “In 1992 zijn er tachtig woon- en werkruimtes overgedragen aan woningcorporaties”, vertelt SP-raadslid Jurrie Huisman. “Sindsdien zijn er geen ruimtes meer bijgekomen. Het aantal ateliers is zelfs gedaald tot 62.”

Huisman noemt dat een slechte zaak: “Beeldend kunstenaars moeten kunnen beschikken over een goede woon- en werkruimte om hun activiteiten goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast worden de ruimtes ook gebruikt voor een breed scala aan maatschappelijke activiteiten zoals exposities, cursussen en andere activiteiten op cultureel gebied.”