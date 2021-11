SOG: geef internationals die buiten de stad wonen een kortingskaart voor het OV

nieuws

Foto: R.F.J. Dekker - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93006191

Geef internationale studenten die door de krapte op de huizenmarkt in Groningen zijn uitgeweken naar plaatsen buiten de stad, een kortingskaart voor bus of trein. Dat stelt studentenpartij SOG in de Universiteitskrant.

Ze hebben dan wel een kamer, stelt de SOG, maar ook extra reiskosten. De meeste internationale studenten kunnen niet het Studenten Reis Product aanvragen waarmee Nederlandse studenten gratis of met korting kunnen reizen. Vandaar het idee van de SOG.

Zo’n korting op het openbaar vervoer zou andere internationals ook kunnen stimuleren om buiten de stad een woning te zoeken, zegt Myriam Kammüller van SOG. Dat zou meehelpen de kamercrisis te bezweren. We hebben berekend dat een student die in bijvoorbeeld Delfzijl of Haren woont gemiddeld rond de 360 euro per maand kwijt is aan vervoer. Het zou fijn zijn om dat bedrag te kunnen verlagen tot 50 of 100 euro.”

De SOG wil de OV-bedrjven Arriva en Qbuzz, de gemeente en het universiteitsbestuur benaderen om de kortingskaart in te voeren.