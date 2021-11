Snelweg richting Duitse grens dicht vanwege verkeersongeluk bij Foxhol

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Snelweg A7 richting Duitse grens is dinsdagavond dicht vanwege een verkeersongeluk waarbij meerdere voertuigen betrokken zijn. Rijkswaterstaat meldt dat de afsluiting tot zeker 22.00 uur gaat duren.

Het ongeluk gebeurde nabij Foxhol. Door nog onbekende oorzaak belandde een personenauto in de vangrail, spinde en kwam vervolgens op de snelweg tot stilstand. De bestuurder van een personenauto met Duits kenteken zag het ongeluk gebeuren en probeerde de ongevalslocatie te beschermen door alarmverlichting te voeren en langzaam te rijden. De bestuurder van een derde voertuig had dit echter niet in de gaten, schampte de Duitse auto en knalde op de stilstaande auto. Eén van de inzittenden is met spoed in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanvankelijk zou de snelweg tot 21.30 uur dicht zijn. “We zijn langer bezig met de afhandeling van het ongeval”, meldt Rijkswaterstaat. “De politie is bezig met een onderzoek, daarna ruimen we de modder op de weg op. Ook moet de vangrail vervangen worden. We verwachten rond 22.00 uur één rijstrook vrij te kunnen geven.” Verkeer op de A7 richting Duitse grens wordt omgeleid.