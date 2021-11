Sluiting slijterij Van Erp: ‘Na 41 jaar ga ik met pensioen!’

Na 101 jaar houden ze er mee op: slijterij Van Erp aan de Grote Kromme Elleboog sluit volgend jaar juni de deuren. Tom Brouwers, die al 41 jaar voor Van Erp werkt, gaat namelijk met pensioen.

‘Ik ga volgend jaar met pensioen en de kinderen van Van Erp hebben allemaal een eigen carrière, dus het is klaar!’ vertelt Brouwers. Volgens Brouwers zijn de jaren voorbij gevlogen maar heeft hij wel zin in zijn pensioen. Het klantcontact gaat hij het meeste missen: ‘We hebben natuurlijk een heleboel vaste klanten en die ga ik wel echt missen. Maar ik denk wel dat ik hier nog vaak in de buurt kom. De Kromme Elleboog is een gezellig buurtje.’

Slijterij Van Erp is onder andere bekend door het historische pand waar de winkel in zit. De bekende distilleerderij Hooghoudt is in 1889 in dit pand groot geworden. ‘Dit pand ademt gewoon alcohol! De Hooghoudtjes kwamen zelfs nog regelmatig langs. Dat was altijd erg leuk.’ vertelt Brouwers.

Van Erp houdt er overigens niet helemaal mee op. De winkel in Roden blijft open en online gaat de slijterij gewoon verder.