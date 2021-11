Sluipverkeer in Helpman: “de herrie is onverdraaglijk”

Niks anders dan auto’s in de drukke straten in Helpman. Door de vele omleidingen en de aanpak van de zuidelijke ringweg moeten mensen nu door Helpman naar hun bestemming rijden. De bewoners hopen dat de gemeente wat aan het sluipverkeer kan doen.

Het sluipverkeer zorgt vooral voor veel overlast. “Er is een overdaad aan auto’s, vrachtwagens, gemeentelijk verkeer, sireneauto’s, noem het maar op. Het is gevaarlijk en onveilig en de herrie is onverdraaglijk”. De geluidsoverlast is een zorg voor de bewoners. “Er zijn mensen die al zijn verhuisd en in de tuin zitten is er niet meer bij”, aldus het Wijkcomité.

Door de jaren heen is het sluipverkeer in de wijk verergerd. Door veranderingen bij de Kempkensberg en Helper Brink, maar ook door nieuwbouw, zoals de Helperzoomtunnel en de aanpak van de zuidelijke ringweg, neemt de drukte op de weg toe.

Volgens het Wijkcomité Helpman zou een eenrichtingsstraat al een mogelijkheid kunnen zijn om de drukte te voorkomen. Het Wijkcomité Helpman is al langer in gesprek met de gemeente. In 2013 is een motie aangenomen waarin de gemeente besloot het sluipverkeer door de Helperzoomtunnel te voorkomen. Het comité hoopt op een goede samenwerking met de gemeente om het drukke verkeer te verminderen.