Sloop particuliere huizen Jan Zijlstraat en Tuwingastraat Ten Post van start

nieuws

Foto: Nationaal Coördinator Groningen

Na meer dan vier jaar wachten is een aannemer maandagochtend begonnen met de sloop van 29 particuliere woningen in de Jan Zijlstraat en Tuwingastraat in Ten Post.

Op de plek van de gesloopte woningen komen 29 nieuwe, aardbevingsbestendige woningen. Naar verwachting wordt over zes weken gestart met de bouw van de woningen. De oplevering van de nieuwe woningen staat gepland in het najaar van 2022. Tot die tijd wonen de eigenaren in tijdelijke huisvesting aan de Huisburen in Ten Post.

De bewoners hebben lang moeten wachten op de sloop. In 2017 was al bekend dat de huizen gesloopt en opnieuw opgebouwd zouden worden, maar vertraging stapelde zich vervolgens op vertraging. “Dit traject duurt al jaren, waarbij eigenaren in onzekerheid zitten”, zo stelt bewonersbegeleider Rijna van der Kraan van de Nationaal Coördinator Groningen. “Deze eigenaren hebben hier niet om gevraagd, het overkomt hen. Ik hoop dat de eigenaren dit moment van sloop ook kunnen markeren als de dag dat een veilige, onderhoudsarme en bijna energie neutrale woning straks gerealiseerd wordt.”