Slijterij Van Erp doet na 100 jaar de deur dicht

Foto: Pixabay

Slijterij Van Erp aan de Grote Kromme Elleboog sluit medio volgend jaar na ruim honderd jaar de deuren. Dat meldt de Groninger Internet Courant.

De eigenaars, de gebroeders Van Erp gaan binnenkort met pensioen en dat geldt ook voor hun medewerker. De slijterij gaat dicht omdat zich geen opvolger heeft gemeld. De zaak werd in 1920 geopend door grootvader Van Erp.

Het pand is inmiddels verkocht en op 1 juni sluit de winkel definitief. De zaak in Roden blijft wel geopend, en de verkoop via internet gaat gewoon door.