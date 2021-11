SKSG start maaltijdservice: “Zo heb je meer tijd voor elkaar”

Gezond eten is duur en kost vaak ook veel tijd. Om het toegankelijk te maken is daarom dinsdag het concept Maaltyd gestart.

Maaltyd is een initiatief van kinderopvangorganisatie SKSG en wordt ondersteund door de gemeente. De maaltijdservice is bedoeld voor alle inwoners van de stad. De opvang zag dat veel van hun klanten geen tijd meer hadden om na het ophalen van de kinderen nog te koken en daarom kan je vanaf nu bij de opvang kant-en-klaarmaaltijden halen.

“Als je aan het eind van de dag de kinderen ophaalt ben je soms ook moe en het is toch een stressvol moment,” vertelt Guido Heeringa van SKSG. “Het lukt dan niet altijd om gezond te eten. Vaak zeggen mensen dat ze dan meer tijd en rust willen hebben. We wilden iets in die avondspits verbeteren en toen kwamen we bij avondeten.”

Wethouder Isabelle Diks is enthousiast over het concept. “We weten dat 1 op de 6 kinderen in de gemeente in armoede leeft. Er is iets geks in dit land, namelijk dat gezond eten duurder is dan ongezond eten. Dat betekent dat mensen met een relatief laag inkomen ongezond eten en dat leidt ertoe dat mensen minder gezonde jaren hebben.”

Heeringa vindt het ook belangrijk dat families meer tijd voor elkaar hebben, omdat de maaltijden alleen opgewarmd hoeven te worden. “Bijvoorbeeld in deze coronapandemie heb je elkaar ook nodig en dan is het leuk dat je de tijd hebt om met de kinderen te zijn en toch gezond te eten.”