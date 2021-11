Sinterklaasintocht in Stad gaat door: “Wel aanvullende maatregelen”

nieuws

Sinterklaas in Groningen - Foto via Marketing Groningen

De Sinterklaasintocht volgende week zaterdag in Stad gaat door. Dat heeft de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken zaterdag laten weten.

Wel worden er aanvullende maatregelen genomen om de intocht veilig te kunnen organiseren. De verwachting is dat Sinterklaas rond 13.30 uur aan zal meren in de Zuiderhaven. Drie kwartier eerder, om 12.45 uur, zal de boot de Herman Colleniusbrug passeren. Om 14.00 uur begint er een looproute die via de Westerhaven, Brugstraat, Oosterstraat en Broerstraat naar het Broerplein zal voeren.

Geen handen schudden

“Vanwege de coronamaatregelen schudt Sinterklaas dit jaar geen handen en zijn er geen plekken waar hij stil zal staan”, laat de organisatie weten. “De oproep is dus om vooral naar Sinterklaas te gaan zwaaien.” Ook zal er geen snoepgoed worden gestrooid. Er wordt alleen snoepgoed gegeven aan kinderen die dat wensen. Tekeningen en verlanglijstjes voor Sinterklaas kunnen tijdens de intocht aan de Pieten worden gegeven.

“Zoek een rustig plekje op”

Daarnaast doet de organisatie de oproep om een rustig plekje aan de route op te zoeken, om afstand te houden en om thuis te blijven bij klachten. De intocht in Groningen vindt een week na de landelijke intocht plaats. Hoewel kijkers van het Sinterklaasjournaal konden zien dat Sinterklaas en zijn paard Ozosnel vrijdag al in het land waren om voorbereidende werkzaamheden uit te voeren.