Sinterklaas tot Pakjesavond twee keer op bezoek in Haren

nieuws

Het bezoek van Sinterklaas aan Haren is dit jaar verspreid over twee dagen. Dat is zondagavond door Commissie Intocht Haren bekendgemaakt.

Op 20 en op 27 november vindt er van 10.00 tot 16.00 uur een marathon-meet-and-greet met Sint en Piet plaats in de Dorpskerk in Haren. “Om ongewenste drukte te vermijden kunnen ouders vanaf 09.45 uur bij de kerk weer gratis tickets met tijdsblokken afhalen”, laat de Commissie Intocht weten. “In de kerk geldt een afstand van 1,5 meter.”

Stempelkaart

Daarnaast vinden er op beide dagen, verspreid over acht locaties in het centrum, verschillende kleinschalige spelactiviteiten plaats waar kinderen samen met Pieten aan mee kunnen doen. Per spel kan er een stempel verdiend worden voor een stempelkaart. Voor ieder kind zal Sinterklaas een presentje hebben. In het dorp klinkt op de beide dagen Sinterklaasmuziek, die deels live gespeeld zal worden.

Kleurplaten

Daarnaast wordt er een kleurplatenwedstrijd gehouden. Op deze website is een kleurplaat te vinden die kinderen in kunnen kleuren. Uiterlijk op 27 november kan de tekening in de brievenbus van Sinterklaas in De Brinkhorst gestopt worden. Met de kleurplatenwedstrijd kan een bezoekje van Sint en Piet op 27 november gewonnen worden.