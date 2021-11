Sinterklaas gearriveerd in Stad

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Sinterklaas is zaterdag in het begin van de middag gearriveerd in Stad. Rond 12.10 uur voer de Goedheiligman via het Reitdiep de stad binnen.

Aan het einde van de ochtend wist OOG Tv-verslaggever Ecco van Oosterhout te melden dat Sinterklaas in aantocht was: “Zojuist zijn aan de Wilhelminakade de eerste Verkenningspieten gepasseerd.” Een half uur later doemden verschillende boten op met daarop tientallen pieten en Sinterklaas. Op één van de boten ook een pieten dweilorkest die vrolijke Sinterklaasliedjes speelden.

Zaterdagochtend liet de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken al weten dat de intocht door zou gaan. Men had contact gehad met Sinterklaas die toen liet weten al in de buurt van de stad te zijn. Rond 13.45 uur arriveerde Sinterklaas in de Zuiderhaven, waarna er om 14.00 uur een looproute door de binnenstad plaatsvindt. Vanwege de coronamaatregelen schudt Sinterklaas dit jaar geen handen en ook wordt er nergens stil gestaan. Mensen die de Goedheiligman willen begroeten wordt geadviseerd om een rustig plekje op te zoeken en om vanaf daar te gaan zwaaien.

Sinterklaas arriveert in Stad:

Zie ginds komt de stoomboot! pic.twitter.com/F1G5Uy56yp — Volksvermaken (@KVVVG) November 20, 2021