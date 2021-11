Sinterklaas arriveert vanmiddag in Stad: “Hij is in de buurt”

nieuws

Sinterklaas hoopt zaterdagmiddag in Stad te arriveren. Volgens de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken is de Goedheiligman inmiddels in de buurt van de stad.

Kijkers konden vorige week in het Sinterklaasjournaal zien hoe de landelijke intocht zich voltrok. Een week later hopen Sinterklaas en de Pieten ook in Groningen te arriveren. Als alles volgens plan verloopt moet de boot rond 12.45 uur de Herman Colleniusbrug passeren. Daarna volgt er een vaartocht via de Bocht van Ameland, via het Hoge en Lage der A naar de Zuiderhaven. Daarna maakt Sinterklaas een tocht door de binnenstad waar hij via de Westerhaven, Brugstraat, Gedempte Zuiderdiep en Grote Markt rond 14.45 uur op het Broerplein hoopt te arriveren.

“Geen handen schudden”

Door de coronacrisis verloopt de intocht dit jaar anders dan in voorgaande jaren. “Sinterklaas schudt dit jaar geen handen en er zijn geen plekken waar hij stil staat”, laat Volksvermaken weten. “We roepen mensen op om een rustig plekje langs de route op te zoeken en om daar vooral te gaan zwaaien.” Of Sinterklaas ook daadwerkelijk zal arriveren: “Je weet het nooit, maar de laatste berichten die wij ontvangen hebben zijn erg positief.”

Tijdens de intocht zal er ook geen snoepgoed worden gestrooid. Er wordt alleen snoepgoed gegeven aan kinderen die dat willen. Tekeningen en verlanglijstjes voor Sinterklaas kunnen tijdens de intocht aan de Pieten worden gegeven.