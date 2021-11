Sint Martinusoptocht groot succes: “Kwaliteit van lampions dit jaar erg hoog”

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De Sint Martinusoptocht, die woensdag aan het einde van de middag plaatsvond in Stad, is een groot succes geworden. Dat laat de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken weten.

Woensdagmiddag vond voor de tweede en laatste keer een workshop plaats bij het Noordelijk Scheepvaartmuseum waar kinderen hulp kregen bij het zo mooi mogelijk maken van hun lampion. “Net als afgelopen zaterdag was dit een succes”, vertelt Hein Bekenkamp van Volksvermaken. “Ik begreep dat we afgelopen zaterdag internationaal bezoek hadden, dit was vanmiddag ook het geval. Twee kinderen afkomstig uit Nieuw-Zeeland waren aanwezig. Zij zijn deze week op visite in Groningen, en daar ontstond het idee om naar deze workshop te gaan.”

Optocht

Na afloop van de workshop vertrok de optocht naar de Martinikerk. “Ze werden voorgegaan door Sint Martinus op een paard geflankeerd door vier Romeinse soldaten. Sint Martinus was immers een Romeinse legerofficier. Het was leuk, het was mooi. Maar ik had gehoopt dat er wat meer kinderen mee zouden lopen. Hoe het komt dat de belangstelling tegen viel? We weten het niet. Komt het door corona? Is het omdat het woensdagmiddag is? Zijn het de weersomstandigheden? We willen hier wel onderzoek naar doen”

Onder de indruk

Wel is Bekenkamp onder de indruk van de kwaliteit. “Er zijn echt hele mooie lampions gemaakt. En ook veel meer voederbietlampions in vergelijking met voorgaande jaren. Hoe het kan dat de kwaliteit zo hoog ligt? Wij denken dat het komt door de workshops. Het meest vervelende werk aan een voederbietlampion maken is het uithollen. Daar werden de kinderen bij geholpen, en daarna konden ze al hun energie stoppen in het versieren en het mooi maken.”

Zingen en dansen

De optocht eindigde woensdag bij de Martinikerk waar een bijeenkomst plaatsvond. “Hier werden ook de prijzen uitgereikt voor de mooiste lampionnen. Deze winnaars kregen mooie bordspellen uitgereikt. En in de kerk vond een voorstelling plaats. Leuk om te vertellen is de rol van Marcel den Os daarin. Marcel is muziekleraar bij de Groninger Schoolvereniging. Op een gegeven moment begon hij Sint Martinus-liedjes te spelen en alle kinderen kwamen naar voren en zongen mee en gingen dansen. Dat hadden we niet bedacht dat het zou gebeuren, maar het was wel ontzettend leuk.”