Sint Martinusconcert met Sint Maarten in levende lijve

In de Martinikerk is vandaag het jaarlijkse Sint Martinusconcert. Naast een heus orkest was ook Sint Martinus aanwezig om zijn verhaal te vertellen.

Het is de elfde van de elfde en dat betekent dat het Sint Maarten is. Samen met de twee nieuwe stadsbeiaardiers Bob van der Linde en Maurits Bunt, het koor en orkest van de Groningse Schoolvereniging en organist Eeuwe Zijlstra, werd de feestdag ingeluid. Anders dan andere jaren werd het concert ook gefilmd, zodat iedereen die thuis bleef vanwege corona kon meegenieten.

De kinderen van de Groningse Schoolvereniging waren erg enthousiast over het concert. Vooral het samen zingen is wat het optreden zo leuk maakt, “in het orkest kan ik met iedereen samen zingen, dat is veel leuker dan alleen”, aldus Sophia. Naast liedjes zingen over de goedheiligman gaan de kinderen vanavond ook nog langs de deuren met een lampion.

Sint Martinus was zelf ook aanwezig. Hij vertelde het verhaal over de goedheiligman en wil de kinderen een belangrijke levensles meegeven. De heilige sneed namelijk zijn mantel door midden met zijn zwaard en gaf uit barmhartigheid en solidariteit zijn halve mantel weg aan een bedelaar. Toch ziet hij ook in hoe de kinderen vanavond op pad gaan. “Ik zou graag zeggen dat de kinderen er betere mensen door worden, maar eigenlijk gaat het toch ook wel een beetje om het snoep”, aldus Sint Martinus.