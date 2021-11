Scooterrijder aangereden door bestuurder bestelbusje op Sontweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een scooterrijder is zondagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeluk op de Sontweg. Dat meldt incidentenfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.35 uur. “De scooterrijder reed over het parallel gelegen fietspad”, vertelt Ten Cate. “De bestuurder van het bestelbusje reed op de Sontweg en wilde De Kaai oprijden. Hoogstwaarschijnlijk heeft de bestuurder de scooterrijder daarbij over het hoofd gezien. Het gevolg was een aanrijding waarbij de scooterrijder ten val kwam.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Medisch personeel heeft het slachtoffer in de ambulance behandeld. De persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis.” De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.