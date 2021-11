SchuldHulpMaatje nu ook in gemeente Groningen

nieuws

Op donderdag 4 november begint ‘SchuldHulpMaatje Gemeente Groningen’ met haar activiteiten in de stad. Groningen is daarmee de honderdste locatie van SchuldHulpMaatje Nederland.

Inwoners van Groningen kunnen nu ook een beroep doen op deze organisatie. Die hulp is hard nodig, gezien het feit dat zo’n 40.000 huishoudens in de stad worstelen met schulden. Financiële problemen veroorzaken veel stress, vergroten de kans op gezondheidsproblemen, zetten relaties onder druk en leiden vaak tot eenzaamheid. Teveel mensen zoeken nog geen hulp voor hun financiële problemen: ze schamen zich, onderschatten het probleem, vertrouwen de hulpverlenende instanties niet of weten niet waar ze terecht kunnen voor hulp. SchuldHulpMaatje zet zich in om die mensen weer op de been te helpen.

De nieuwe locatie wordt op 4 november in de Stadskerk officieel geopend met de overhandiging van de SchuldHulpMaatjelicentie. De eerste Maatjes krijgen hun certificaat uitgereikt, nadat ze de training met succes hebben afgerond. Tijdens de opening is er een panelgesprek met onder meer wethouder Isabelle Diks.

“Alles draait bij ons om mensen met geldzorgen, en vooral zij die geen helper hebben,” zegt directeur Peter Rijsdijk van SchuldHulpMaatje Nederland. “We willen dat ze een nieuw toekomstperspectief krijgen en dat hun kwaliteiten tot bloei komen in een leven zonder schulden. We zullen er zijn, zolang als dat nodig is.”