Schuitendiep drie weken langer dicht

Foto via Groningen Bereikbaar

De werkzaamheden aan de oostkant van het Schuitendiep gaan langer duren. Dat maakte Groningen Bereikbaar maandagochtend bekend.

Het Schuitendiep zou eigenlijk tot 3 december dicht zijn tussen de Steentilbrug en de Poelebrug. Maar de werkzaamheden aan de Kattenbrug vergen meer tijd en daarom is de straat tot vrijdag 24 december afgesloten.

Auto’s worden omgeleid via de Petrus Campersingel, de Bedumerweg en het Boterdiep. Fietsers en voetgangers worden via de Nieuweweg omgeleid. Verkeer richting het Forum vanaf het Damsterdiep kan omrijden via de Nieuweweg naar het Schuitendiep.