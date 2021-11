Schuiling: ‘Dit gedrag gaat alle perken te buiten en is onacceptabel’

nieuws

Koen Schuiling kijkt maandagmiddag terug op een zondag die begon met een vreedzaam verlopen demonstratie in Groninger binnenstad, maar ook op een dag die uiteindelijk ontaardde in rellen, met name door jeugdigen zijn veroorzaakt. Dat liet de burgemeester maandagmiddag weten in een brief aan de gemeenteraad.

“Dit gedrag van jongeren gaat alle perken te buiten en is onacceptabel”, aldus Schuiling. “Jongeren van wie de politie de identiteit heeft kunnen vaststellen zullen (evenals hun ouders) een brief ontvangen, waar mogelijk zal hen een gebiedsverbod worden opgelegd en we zullen navragen in hoeverre zij bekend zijn bij WIJ Groningen.”

Kat-en-muisspel tussen politie en opvallend jonge relschoppers

De burgemeester spreek van een ‘kat-en-muisspel’ tussen de politie en een groep van rond de zestig relschoppers, voorafgaand aan de ongeregeldheden. “Opvallend was de jeugdige leeftijd van de relschoppers, alsook het feit dat deze personen lang niet allemaal uit Groningen afkomstig waren. Toen het kat- en muisspel ontaardde in het plegen van vernielingen, het afsteken van zwaar vuurwerk en het opwerpen van barricades met fietsen heb ik de politie toestemming gegeven de Mobiele Eenheid in te zetten in vol tenue.”

Nieuwe rellen voorkomen

Schuiling deelt een pluim uit aan de politie die zondagavond actief was in de Groninger binnenstad: “De politie ziet zich geplaatst voor moeilijke keuzes als het gaat om de inzet van schaarse capaciteit en het bepalen van een strategie om de geest in de fles te houden.”

Volgens Schuiling is er, naast werk voor de politie, nu ook een taak weggelegd voor jeugdhulpverleners: “De komende dagen blijven we in nauw in contact met het jeugd- en jongerenwerk in de wijken, onze jeugdboa’s en de politie om dat wat we gister hebben gezien te voorkomen.”