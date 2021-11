Schuiling: ‘Grote zorgen over wat ons te wachten staat; maatregelen gaan zwaar vallen’

nieuws

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen maakt zich grote zorgen over de toenemende druk op de zorg, veroorzaakt door de forse stijging van het aantal coronabesmettingen. Ook weet Schuiling te melden dat de nieuwe maatregelen van het kabinet’, die vrijdagavond worden aangekondigd, ‘zwaar zullen vallen’.

Schuiling deed deze uitspraken vrijdagmiddag in een statement, nadat hij als voorzitter van de veiligheidsregio Groningen overleg voerde met het Veiligheidsberaad, minister Grapperhaus en het Regionaal Overleg Acute Zorg. Volgens Schuiling is binnen de Veiligheidsregio een eerste verkenning gedaan wat deze maatregelen voor de provincie Groningen gaan betekenen. “Het zijn maatregelen die iedereen zwaar zullen vallen”, aldus Schuiling. “Temeer omdat iedereen had verwacht dat we, na de massale opkomst voor de vaccinatie, het virus achter ons zouden kunnen laten. Niets blijkt minder waar.”

Schuiling stelt zich grote zorgen te maken over de druk op de zorg. “Het zorgpersoneel loopt alweer op haar tandvlees. De zorg waarvan we allemaal willen dat ze er staat als we ze zelf nodig hebben. ”

De Groninger burgemeester vraagt dan ook begrip van de Groningers voor de komende maatregelen: “De maatregelen raken ons allemaal. Wellicht zijn ze soms niet even goed uitlegbaar als je ze naast elkaar legt. Wellicht raken de maatregelen jou harder dan je buurman of buurvrouw. Maar neem je eigen verantwoordelijkheid. Iedereen weet inmiddels wat je kunt doen om corona buiten de deur te houden. Dat is wat ons nu te doen staat.”