Scholenmarkt Groningen: “Gelukkig kan het doorgaan, maar wel aanpassingen”

nieuws

De Scholenmarkt Groningen, die op 8 en 9 november gehouden gaat worden in de Euroborg, kan doorgaan. Wel laat de organisatie weten dat er aanpassingen zijn gedaan vanwege de nieuwe coronarichtlijnen.

Aanleiding is de persconferentie van dinsdagavond waarbij het demissionaire kabinet bekendmaakte de coronaregels aan te scherpen. “Om de bezoekersaantallen zoveel mogelijk te spreiden gaan we werken met tijdsloten”, laat Petra Verweij van de Scholenmarkt Groningen weten. “Op onze website kunnen bezoekers zich vooraf inschrijven voor een tijdslot. Een tijdslot duurt dertig minuten en geldt voor één leerling samen met één ouder of verzorger. Daarnaast hebben we besloten dat de Scholenmarkt een half uur langer gaat duren, op beide dagen van 16.30 tot 20.00 uur.”

Daarnaast is een coronatoegangsbewijs verplicht. “Dit betekent dat iedere bezoeker van 13 jaar en ouder bij de ingang een geldig coronatoegangsbewijs en legitimatiebewijs moet kunnen laten zien.” Daarnaast doet de organisatie de oproep aan bezoekers om rekening met elkaar te houden. “Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand en geef elkaar de ruimte. Daarnaast is het van belang dat aanwezigen de basisregels volgen.”

Op de Scholenmarkt Groningen kunnen ouders en leerlingen kennismaken met scholen voor voortgezet onderwijs in Stad en Ommeland.