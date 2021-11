SBO de Meerpaal plant bomen voor de Nationale boomfeestdag

Kinderen uit groep zeven en acht van SBO de Meerpaal, hebben woensdag vier walnootbomen geplant. Dit deden zij omdat het de 64ste editie van de Nationale boomfeestdag was.

Tijdens de Nationale boomfeestdag wordt er aandacht besteedt aan het belang van bomen planten. Dit jaar is het thema ‘Bomen maken gezond’. De Nationale boomfeestdag brengt aandacht aan de ernst van de ontbossing. Samen met de wethouder Glimina Chakor hebben de kinderen de bomen ingegraven. De leerlingen hebben de wethouder uitgelegd waarom bomen zo belangrijk zijn en kregen de mogelijkheid om haar wat moeilijke vragen te stellen.

De activiteit was een feestelijk geheel met een draaiorgel die vrolijke nummers speelde. Aan het einde van de ochtend kregen alle kinderen een vogelhuisje mee die zij in hun eigen tuin kunnen ophangen. De activiteit was een groot succes. “Het is niet elke dag dat je een boom mag planten,” aldus een leerling