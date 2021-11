Saskia fietst door 5 landen voor onderzoek en betere behandeling van Ziekte van Duchenne

nieuws

Foto: Pixabay (CC 0.0)

Saskia uit Haren gaat in september 2022 samen met haar broer en schoonzus fietsen voor onderzoek naar betere behandeling van de Ziekte van Duchenne. De Zieke van Duchenne (Duchenne spierdystroffie) is een erfelijke spierziekte die de spieren aantast en verzwakt. Vaak gaat het om jongens die deze ziekte krijgen. In Haren Doet vertelt Saskia dat ze meedoet voor haar neefje van 5 jaar. Zij en haar familie waren erg geschrokken toen ze hoorde dat haar neefje de Ziekte van Duchenne heeft.

De fietstocht wordt off road gereden. De route gaat door 5 landen en duurt 7 dagen. Per dag fietst Saskia 100 kilometer. Uiteindelijk zal ze finishen bij het Drielandenpunt in Vaals. Saskia vindt het leuk om verre tochten te maken: ”Van de zomer heb ik 5 dagen achter elkaar 500 kilometer gefietst. Het is voor mij een uitdaging om dit in meerdere landen te doen.”

Met de actie wil Saskia bekendheid geven aan de Ziekte van Duchenne. Zo gaat ze onder andere nog geld inzamelen door het organiseren van een oliebollenactie. Ook is er een actiepagina. Mensen die Saskia willen steunen kunnen hier geld doneren. Het geld wordt dan uiteindelijk besteedt aan meer onderzoek en het ontwikkelen van medicijnen. ”Dankzij sponsorgeld is de levenswachting van 20 naar 30 jaar gegaan” vertelt Saskia. Ze hoopt dat er nog meer ontwikkelingen komen en dat men uiteindelijk kan genezen van de Ziekte van Duchenne.

Saskia heeft nog even de tijd om zoveel mogelijk geld op te halen. Haar neefje beseft nog niet helemaal dat ze voor hem gaan fietsen. Maar wel wacht hij samen met de rest van de familie zijn ouders en tante op in Limburg.

Beluister hier het volledige interview.