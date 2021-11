Ruime overwinning Be Quick 1887 op vv Emmen

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887

Be Quick 1887 heeft zondagmiddag de uitwedstrijd tegen vv Emmen met 4-1 gewonnen.

Op aangeven van Daniel Teune opende Martijn van Maastrigt de score voor de Groningers. Het werd 2-0 toen een speler van Emmen een bal van Teune in eigen doel kopte. Vlak voor rust scoorde Henk Teuben voor Emmen. Halverwege de tweede helft maakte GeertJan Liewes er 3-1 van. Van Maastrigt tekende een kwartier voor tijd voor de 4-1.

Be Quick verstevigde de tweede plek in de hoofdklasse A op zondag achter koploper Hoogeveen met 21 punten uit 11 wedstrijden. Aanstaande zaterdag om 17.00 uur speelt Be Quick thuis tegen de nummer 3 Alphense Boys.