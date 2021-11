Kwart meer Groninger bedrijfspanden omgebouwd tot woningen dan vorig jaar

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Met 260 omgebouwde kantoren, leegstaande winkels en andere niet-woningen tot woonruimtes staan Groningen opnieuw in de top tien van Nederland.

De 260 omgebouwde winkels en kantoren zijn er 55 meer dan een jaar geleden. De totale toename van de Groningse woningvoorraad bestond vorig jaar voor ruim negen procent uit dit soort transformatie-acties. Ter vergelijking: In Maastricht bestond de toename van de woningvoorraad voor bijna de helft uit de ombouw van winkels en kantoren.

Met een ruime toename gaat de gemeente Groningen in tegen de landelijke tendens. Vorig jaar kenden Nederland gemiddeld juist een daling in het aantal kantoren en winkels wat werd omgebouwd tot woning. Volgens het CBS kwam dat met name, doordat er minder panden zijn verbouwd, maar ook doordat de panden die zijn verbouwd gemiddeld minder woningen opleverden.