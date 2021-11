Ruim duizend schademeldingen na aardbeving Garrelsweer

nieuws

Garrelsweer. Google streetview

Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen kwamen tot en met vrijdagmiddag 1052 schademeldingen binnen na de aardbeving bij Garrelsweer in de nacht van maandag op dinsdag. Dat meldt RTV Noord.



Veruit de meeste meldingen komen uit Garrelsweer en directe omgeving: 780. Er kwamen ook veel schademeldingen uit de stad Groningen, Haren en Ten Boer.

Er werden 25 acuut onveilige situaties gemeld. Zo werd de haan van de kerktoren van Garrelsweer gehaald, moest er in het dorp een schuur gestut worden en werden plafonds van een woning gestut.

De beving in Garrelsweer had een kracht van 3,2 op de schaal van richter. Het was één van de zwaarste bevingen in Groningen ooit.