RUG onthult twintig nieuwe portretten van hoogleraren, waaronder elf vrouwen

nieuws

Foto's: Cisca Wijmenga

In de Senaatskamer en Faculteitskamer in het Academiegebouw van Rijksuniversiteit Groningen is maandagavond een nieuwe serie van twintig portretten onthuld. Bijzondere aandacht ging uit naar elf portretten van vrouwelijke hoogleraren.

Tijdens de speciale avond vierde de RUG onder andere dat er, in de afgelopen twee jaar, maar liefst twintig portretten aan de RUG werden geschonken. Negen hoogleraren schonken zelfstandig hun portret aan de RUG. Hun portretten komen te hangen in de faculteitskamers van Medische Wetenschappen, Letteren, Economie en Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Bijzondere aandacht ging uit naar elf portretten van vrouwelijke hoogleraren. Door deze geportretteerde hoogleraren een extra prominente plek te geven, wil de RUG duidelijk zichtbaar maken dat zij een universiteit is waar zowel mannen als vrouwen excelleren in hun vakgebied.

De volgende hoogleraren zijn geportretteerd:

R.F. Curtain J. van der Meer – Kooistra M.M. Roggenkamp J.M.M. Hooymans E.M. Kneppers – Heijnert H.J. Busscher M.P.C. van der Werf W.J. Van Bekkum E. J. Korthals Altes G.A. Mook M.H. Verspoor A.J. Van Essen C. H. Mulder J. Zaagsma C. Vlaskamp E.J. Knorth J. Peijnenburg J.L.N. Roodenburg G. C. Wakker T.J. Wansbeek