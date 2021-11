Rover wil lightrail in Groningen opnieuw op tafel, met stations bij UMCG en onder Grote Markt

nieuws

Foto: Y. Kaiavu via Pixabay

Als het aan de Groningse afdeling van reizigersorganisatie Rover ligt, gaan de gemeente en de provincie Groningen zich sterk maken voor de bouw van een lightrail- of sneltramnetwerk met aansluitingen in de binnenstad. Dat staat in de zienswijze die de reizigersorganisatie indiende op de mobiliteitsplannen van de twee overheden.

Naast de belangrijke overstapknoop op het Hoofdstation, wil Rover dat er in de gemeente meer grote overstapknopen

ontstaan voor bus en trein. “Daarbij is het toekomstig slim om een trein vanaf Delfzijl via Kardinge naar Groningen HS

te leiden. Via UMCG Noord en de Grote Markt”, zo stelt Frank Menger, secretaris van de afdeling Groningen van Rover. “Zowel de Provincie Groningen als de gemeente Groningen zal na moeten denken over een hoogwaardig S-Bahn netwerk in samenwerking met de provincies Drenthe en Friesland.”

Volgens Rover moet de Nedersaksenlijn nadrukkelijk onderdeel zijn van dit netwerk. “Bij een S-Bahn horen alleen al acht stoptreinen per uur tussen Groningen en Emmen. Naast de sneltreinen naar Enschede, Arnhem/Nijmegen en het Duitse Nordhorn.”

Het plan is een onderdeel van een zienswijze, die de reizigersorganisatie heeft op de mobiliteitsvisies van zowel de provincie als de gemeente. De Groningse afdeling van Rover vindt dat de Groninger overheden te weinig ambitie tonen bij de plannen. De organisatie trekt een duidelijke vergelijking met Utrecht; een stad die volgens rover uitblinkt qua investeringen om de doelstellingen voor 2035 qua infrastructuur te halen. “Als Rover Groningen missen we het duidelijke gebrek aan ambitie op te veel punten zijn doelstellingen niet ingevuld.”