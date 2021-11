Rook in woning laat brandweer uitrukken naar Villabuurt

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest zaterdag aan het einde van de middag in actie komen vanwege een mogelijke woningbrand aan de Goeman Borgesiuslaan in de Groningse Villabuurt. Niemand raakte gewond.

De melding van de brand kwam rond 17.45 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “De bewoners hadden de open haard aangezet en op een gegeven moment namen zij rook in de woning waar”, vertelt brandweerwoordvoerder Edwin Oosterheerd. “Ze hebben daarop de open haard leeggemaakt en zijn op advies van de centralist van de meldkamer naar buiten gegaan, en hebben op de brandweer gewacht.”

Salvage

De brandweer was snel ter plaatse. “Wij hebben een controle gedaan in de woning. Daarbij hebben we met behulp van een inspectieluikje het schoorsteenkanaal onderzocht. Daarbij hebben we echter niets aangetroffen.” De brandweer kon daarop al snel weer terugkeren naar de kazerne. “Wel hebben we stichting Salvage ingeschakeld. Omdat er in de woning wat rook stond, gaan zij de bewoners ondersteunen bij het verwijderen van de rookschade.”

Open haard

Momenteel is het seizoen aangebroken dat mensen na een lange tijd weer hun open haard of kachel aanzetten. De brandweer laat weten dat mensen er verstandig aan doen om hun schoorsteen minimaal jaarlijks te vegen. Belangrijk daarbij is ook dat er gekozen wordt voor een bedrijf dat aangesloten is bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond, ASPB. Daarnaast doet men er verstandig aan om een emmer met zand naast de open haard of kachel te zetten en om aanmaakhoutjes te gebruiken bij het aansteken, en om nooit benzine of spiritus te gebruiken.