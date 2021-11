ROOD Groningen opent meldpunt ‘Huisjesmelker van het Jaar’-verkiezing

nieuws

In 2018 ging de prijs naar Joshua Camera van Spot In. Foto: ROOD Groningen

ROOD Groningen heeft woensdag het meldpunt ‘Huisjesmelker van het Jaar’-verkiezing geopend. Met de verkiezing gaat men op zoek naar de vervelendste huisbaas van Groningen.

Met de actie vraagt ROOD aandacht voor de schrijnende woningnood en de groeiende economische ongelijkheid tussen rijk en arm. “Wonen dreigt onbetaalbaar te worden als het zo doorgaat”, vertelt ROOD-woordvoerder Ken Hesselink. “Huisjesmelkers en beleggers maken misbruik van het woningtekort en drijven de prijzen nog verder omhoog. Het is hoog tijd om de marktwerking uit de woningmarkt te slopen, deze panden te onteigenen en bewoners voortaan zélf zeggenschap te geven over hun huizen. Wonen is een recht, geen winstmodel.”

Inzendingen kunnen voor 1 december gemaild worden naar dit mailadres. De winnaar van de verkiezing wordt in december bekendgemaakt. Meer informatie over de ‘Huisjesmelker van het Jaar’-verkiezing is te vinden op deze website.