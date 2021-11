Rijbewijzen ingevorderd en diverse bekeuringen bij verschillende verkeerscontroles in Stad

nieuws

Foto 112groningen.nl

Bij verschillende verkeerscontroles in en rondom de stad heeft de politie zaterdag meerdere bekeuringen uitgeschreven.

Vier bestuurders raakten hun rijbewijs kwijt. Zij werden betrapt op het te snel rijden. Het gaat om snelheidsoverschrijdingen van twee keer vijftig kilometer per uur, 52 en 61 kilometer per uur. Eén van de bestuurders werd aangehouden omdat het vermoeden bestaat dat hij onder invloed van drugs reed. De man is overgebracht naar het politiebureau.

Daarnaast werden er diverse andere bekeuringen uitgeschreven. Vier keer voor het te snel rijden, twee keer voor het rijden zonder rijbewijs en vijf keer vanwege het negeren van een gesloten verklaring. Daarnaast gaat het om bekeuringen voor het vasthouden van een telefoon tijdens het fietsen, meer verlichting voeren dan toegestaan is en het niet laten zien van rijbewijs en identiteitsbewijs.

