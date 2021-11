Repair Café Haren geannuleerd: “We willen geen enkel risico nemen”

nieuws

Foto: google maps

Het Repair Café Haren dat zaterdag georganiseerd zou worden in buurthuis De Mellenshorst in Haren gaat niet door. Dat laat de organisatie weten.

“We zijn teleurgesteld dat het niet door kan gaan”, laat een woordvoerder weten. “Maar je hebt te maken met een verantwoordelijkheid waarbij het uitganspunt is dat je niemand in gevaar wilt brengen, dat je geen risico’s wilt nemen. Laat je het café doorgaan dan heb je verschillende reparateurs en klanten die in dezelfde ruimte spullen ter reparatie aanbieden. Ondanks dat je dat op anderhalve meter afstand kunt uitvoeren, willen we toch geen enkel risico nemen.”

Veel belangstelling

De maatregel betekent dat er diverse mensen teleurgesteld moesten worden. “We hadden voor vandaag tien mensen op de lijst staan die langs zouden komen. Daarnaast hebben we nog acht mensen op de wachtlijst staan. Zij zullen allemaal even moeten wachten.” De organisatie meldt dat de belangstelling sowieso groot is. “Kijk, eerder in de coronacrisis zijn we ook een lange periode gesloten geweest. Ondanks dat wij zijn opgestart, geldt dat bijvoorbeeld nog niet voor het Repair Café in Stad. Je ziet dat mensen toch graag hun spullen weer werkend willen hebben, en dan komen ze naar ons.”

Volgende Repair Café in januari

De afgelasting is ook voor de reparateurs zelf vervelend: “Het is onderling ontzettend gezellig. In sociaal opzicht maar ook qua kennis en ervaringen die je tijdens een café kunt uitwisselen. Dat mis je nu.” Naar alle waarschijnlijkheid wordt het volgende Repair Café in januari gehouden. “Normaal gesproken hebben we een café op de laatste zaterdag van iedere maand. In december laten we altijd verstek gaan vanwege de feestdagen. De volgende editie staat dus voor 29 januari op de planning. Maar of dat door kan gaan? Anderhalf jaar coronacrisis heeft ons wel geleerd dat de situatie moeilijk te ramen en te voorspellen is.”