sport

Foto: Jacob Gunter. ghhc - de terriers

De vrouwen van GHHC hebben zondagmiddag in Tilburg met 0-0 gelijkgespeeld tegen Were Di.

GHHC staat vijfde in de promotieklasse met 11 punten uit 8 wedstrijden.

Een klasse lager, in de overgangsklasse, haalden de heren van GHHC in Haren fors uit. Berkel Enschot, dat in punten gelijk stond, werd met 7-1 verslagen.

GHHC klom naar de zesde plek met 10 punten uit 8 wedstrijden.