Relatief rustige maandagavond in binnenstad resulteert toch in zeven aanhoudingen

nieuws

Foto: 112groningen.nl

De grote politie-inzet van maandagavond heeft zeven aanhoudingen opgeleverd. Dat liet de politie dinsdagmiddag weten. De jongeren werden gearresteerd voor belediging, vuurwerkbezit en eerdere feiten.

De politie hield groepjes jongeren staande en vroeg hen om zich te identificeren. Ook motoragenten en agenten te paard trokken de binnenstad door om een oogje in het zeil te houden.

De politiemacht was op de been om nieuwe rellen in de Groninger binnenstad te voorkomen. Zo’n zeventig relschoppers zorgden zondagavond voor chaos, vernieling en plunderingen. Toen hield de politie al vier relschoppers aan.